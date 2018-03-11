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16:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области разбился сверхлегкий летательный аппарат

Пилот самодельного устройства погиб.

Сегодня, 11 марта, приблизительно в 18.10 в Красноозерском районе Новосибирской области потерпел крушение сверхлегкий летательный аппарат. По сообщению Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, летательное устройство было изготовлено кустарным способом, то есть было самодельным, и напоминало собой автожир.

— Управлявший сверхлегким летательным аппаратом пилот (владелец) погиб. Обстоятельства происшедшего устанавливаются, — добавляют в ведомстве.

По данному факту транспортной прокуратурой проводится проверка, в следственном управлении Новосибирской области факт крушения и гибели пилота подтверждают. Изначально информация о крушении поступила следователям от управлении МЧС. Новосибирской транспортной прокуратурой по данному факту проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

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