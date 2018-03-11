В Новосибирской области разбился сверхлегкий летательный аппарат

Сегодня, 11 марта, приблизительно в 18.10 в Красноозерском районе Новосибирской области потерпел крушение сверхлегкий летательный аппарат. По сообщению Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, летательное устройство было изготовлено кустарным способом, то есть было самодельным, и напоминало собой автожир.