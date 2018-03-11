В Новосибирской области разбился сверхлегкий летательный аппарат
Пилот самодельного устройства погиб.
Пилот самодельного устройства погиб.
Сегодня, 11 марта, приблизительно в 18.10 в Красноозерском районе Новосибирской области потерпел крушение сверхлегкий летательный аппарат. По сообщению
— Управлявший сверхлегким летательным аппаратом пилот (владелец) погиб. Обстоятельства происшедшего устанавливаются, — добавляют в ведомстве.
По данному факту транспортной прокуратурой проводится проверка, в следственном управлении Новосибирской области факт крушения и гибели пилота подтверждают. Изначально информация о крушении поступила следователям от управлении МЧС. Новосибирской транспортной прокуратурой по данному факту проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.