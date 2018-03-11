В МЧС подтвердили гибель пилота минивертолета в Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 11 марта. /ТАСС/. Минивертолет потерпел крушение вблизи поселка Краснозерское Новосибирской области.
НОВОСИБИРСК, 11 марта. /ТАСС/. Минивертолет потерпел крушение вблизи поселка Краснозерское Новосибирской области.
Пилот погиб на месте, сообщает в воскресенье
«Поступило сообщение о падении минивертолета типа “автожир” на окраине населенного пункта Краснозерское Новосибирской области. Как было установлено, пилот данного воздушного судна погиб на месте», — говорится в сообщении.
К месту происшествия направили 33 человека, 11 единиц техники. Работает оперативная группа для выяснения обстоятельств произошедшего, добавили в МЧС.
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