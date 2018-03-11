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17:37 (мск), источник: ТАСС

В МЧС подтвердили гибель пилота минивертолета в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 11 марта. /ТАСС/. Минивертолет потерпел крушение вблизи поселка Краснозерское Новосибирской области.

Источник: Reuters

Пилот погиб на месте, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

«Поступило сообщение о падении минивертолета типа “автожир” на окраине населенного пункта Краснозерское Новосибирской области. Как было установлено, пилот данного воздушного судна погиб на месте», — говорится в сообщении.

К месту происшествия направили 33 человека, 11 единиц техники. Работает оперативная группа для выяснения обстоятельств произошедшего, добавили в МЧС.

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