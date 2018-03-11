«Беларуськалий» окажет помощь семьям погибших шахтеров

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«Работники находились под выброшенной рудой, рядом с оборудованием. Как ни прискорбно, смерть наступила мгновенно, в долю секунды, когда произошло обрушение кровли. Всего на руднике работало около 150 человек, а в направлении, где произошла авария, — 14 человек», — отметил Иван Головатый.

Горняков искали более 30 часов, развалы разбирали вручную. С родными погибших общаются психологи.

У шахтеров остались семьи, у Максима Иванова — две дочери, у Дмитрия Валькова — сын.