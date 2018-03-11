«Беларуськалий» окажет помощь семьям погибших шахтеров

«Работники находились под выброшенной рудой, рядом с оборудованием. Как ни прискорбно, смерть наступила мгновенно, в долю секунды, когда произошло обрушение кровли. Всего на руднике работало около 150 человек, а в направлении, где произошла авария, — 14 человек», — отметил Иван Головатый.
Горняков искали более 30 часов, развалы разбирали вручную. С родными погибших общаются психологи.
У шахтеров остались семьи, у Максима Иванова — две дочери, у Дмитрия Валькова — сын.
«Предприятие полностью окажет содействие в рамках похоронных процедур. Также будет, конечно, оказана материальная помощь и поддержка в последующие годы. Предприятие не забывает работников, которые трагически ушли из жизни, и их семьи, оказывает помощь и при учебе детей, и при дальнейшем трудоустройстве», — сказал Иван Головатый.
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