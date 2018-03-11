Наступили на ногу: стало известно, почему подрались женщины в Актау
Стала известна причина потасовки между женщинами на детском представлении в Актау, передает NUR.KZ.
Стала известна причина потасовки между женщинами на детском представлении в Актау, передает NUR.KZ.
На видео видно, как женщины оскорбляют друг друга и толкаются.
Инцидент прокомментировало руководство драматического театра имени Жантурина.
Во время детского представления очевидцы засняли на видео потасовку между женщинами. Они хватали друг друга за волосы и оскорбляли.
Причиной ссоры послужила нелепая случайность: маленький ребенок наступил на ногу одной из женщин. Конфликт был исчерпан с помощью контролера театра.
«Подобный инцидент в нашем театре произошел впервые», — отметила администрация театра.
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