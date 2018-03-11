В Уфе угонщик заснул в краденной машине
В Уфе 34-летний пьяный угонщик заснул в краденной машине. Об этом сообщает республиканское Управление МВД России.
В Уфе 34-летний пьяный угонщик заснул в краденной машине. Об этом сообщает республиканское Управление МВД России.
В полицию обратился 32-летний местный житель. Он сообщил, что его автомобиль «Ниссан Альмера» пропал от подъезда. Потерпевший также рассказал, что накануне распивал алкогольные напитки в компании знакомого.
— Чуть ранее сотрудники ПДПС обнаружили изрядно помятую иномарку в кювете дороги на улице Чекалина. В салоне находился 34-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения, — добавили в
В отношении угонщика возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 166 УК РФ).
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