В одном из районов Восточного Казахстана объявлен режим ЧС
АСТАНА, 11 мар — Sputnik. В Аягозском районе
АСТАНА, 11 мар — Sputnik. В Аягозском районе
«В зоне подтопления в результате дождевых осадков и талых вод оказались 20 домов. Сотрудниками районного отдела по ЧС и пожарной части эвакуированы более 300 человек. Часть людей осталась у родственников, другая размещена в
Откачку воды производят сотрудники районной пожарной части. В помощь к коллегам из
Как уточнили в Комитете по ЧС всего по
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