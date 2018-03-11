В одном из районов Восточного Казахстана объявлен режим ЧС

Источник: Sputniknews.kz

«В зоне подтопления в результате дождевых осадков и талых вод оказались 20 домов. Сотрудниками районного отдела по ЧС и пожарной части эвакуированы более 300 человек. Часть людей осталась у родственников, другая размещена в школе-интернат № 6», — сообщили в комитете по ЧС.

Откачку воды производят сотрудники районной пожарной части. В помощь к коллегам из Усть-Каменогорска направлена группа спасателей из восточного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда в составе 20 человек на пяти единицах техники и трех плавательных средствах.