За рулем Lexus, столкнувшегося с рейсовым автобусом в Сочи, был известный хореограф

Родные и близкие подтвердили журналистам, что Лаша Беришвили был за рулем автомобиля, который 10 марта выехал на встречку в тоннеле по дороге в Красную Поляну.

Ранее kuban.kp.ru сообщал, что по дороге в Красную Поляну столкнулись рейсовый автобус 105-го маршрута и легковой автомобиль. Водитель «Lexus» скончался на месте.

По свидетельствам очевидцев, водитель иномарки превысил скорость и выехал на встречную полосу, где в это время двигался автобус. Медицинская помощь понадобилась пострадавшему водителю автобуса и двум пассажирам.

— Трое пострадали в столкновении иномарки и рейсового автобуса в Сочи, — сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе регионального управления ГУ МВД. — По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus превысил безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с рейсовым автобусом.

В горздраве Сочи уточнили, что помощь была оказана семи пострадавшим.