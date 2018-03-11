За рулем Lexus, столкнувшегося с рейсовым автобусом в Сочи, был известный хореограф
Руководитель школы грузинского танца Лаша Беришвили погиб в ДТП.
Руководитель школы грузинского танца Лаша Беришвили погиб в ДТП.
Родные и близкие подтвердили журналистам, что Лаша Беришвили был за рулем автомобиля, который 10 марта выехал на встречку в тоннеле по дороге в Красную Поляну.
Ранее kuban.kp.ru сообщал, что по дороге в Красную Поляну столкнулись рейсовый автобус 105-го маршрута и легковой автомобиль. Водитель «Lexus» скончался на месте.
По свидетельствам очевидцев, водитель иномарки превысил скорость и выехал на встречную полосу, где в это время двигался автобус. Медицинская помощь понадобилась пострадавшему водителю автобуса и двум пассажирам.
— Трое пострадали в столкновении иномарки и рейсового автобуса в Сочи, — сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в
В горздраве Сочи уточнили, что помощь была оказана семи пострадавшим.
Лаше Беришвили было всего 29 лет. Он руководил школой грузинского танца в Сочи.
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