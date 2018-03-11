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19:32 (мск), источник: Publika.md

«Схватил за волосы и бросил на пол»: врач муниципальной больницы рассказала о нападении на нее

Врач первой муниципальной больницы, которую в субботу избил муж одной из пациенток, решила уволиться с работы. Сейчас медик находится в Институте скорой помощи, у неё диагностировали сотрясение мозга и несколько переломов.

Источник: Publika.md

«Он напал сзади, схватил меня за волосы и бросил на пол. Я вообще не поняла, что происходит. Сейчас думаю уйти с работы. Близкие меня поддерживают, хотят, чтобы я уволилась», — рассказала завотделением терапии первой больницы Алла Валенга.

Очевидцы говорят, что муж и сын пациентки устроили скандал прямо в коридоре.

«Мы, трое парней, находились в палате, и услышали шум в коридоре. Он кричал и на врача, и на санитарок. Не думаю, что врачи виноваты, они ухаживают за нами, как за детьми».

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По словам медсестёр, родные пациентов часто устраивают скандалы, но до рукоприкладства дело дошло впервые.

«Конечно, испугались. заступаешь в стуки и всегда переживаешь, не знаешь, что случится», — сказала медсестра Сария Стегарь.

Супругу агрессора госпитализировали несколько дней назад с болями в сердце. В субботу утром она скончалась.

«Когда он пришел, другие пациентки сообщили ему, что его жена скончалась. Он даже не пытался прояснить ситуацию, сразу набросился на первого попавшегося ему врача. В последнее время медперсонал часто подвергается моральному или физическому насилию, шантажу, обвинениям», — заявила пресс-секретарь первой больницы Кристина Ипати.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты осудило произошедшее. А госсекретарь ведомства Борис Гылкэ написал в социальных сетях, что в случае необходимости готов сотрудничать со следствием.

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