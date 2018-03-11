В озере парка «Долина роз» обнаружили труп мужчины

«Кто-то заметил одежду на берегу, сразу подумали, что там тело. Добравшись на место, мы вызвали спасателей, они и достали труп из воды».



По предварительным данным, погибшему от 30 до 40 лет. Предположительно, это бездомный.



«После первичного осмотра следов насильственной смерти на теле не обнаружено».



Ведётся следствие.