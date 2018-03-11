? تصویری از اولین دقایق #سقوط هواپیمای خطوط هوایی #ترکیه در اطراف روستای دورک pic.twitter.com/KsuoShMT9j— خبرگزاری تسنیم ?? (@Tasnimnews_Fa) 11 марта 2018 г.
СМИ: в результате крушения частного турецкого самолета в Иране погибли 11 человек
Жертвами катастрофы стали восемь пассажиров и три члена экипажа.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.