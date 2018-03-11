Названа предварительная причина ЧП в шахте «АрселорМиттал Темиртау»

Источник: Zakon.kz

На шахте имени Костенко состоялось совещание с участием акима Карагандинской области Ерлана Кошанова, администрации АО «АрселорМиттал Темиртау» в лице исполнительного директора Вадима Басина и руководителя Карагандинского филиала РГП ПВААС Геннадия Силинского, рассказали в пресс-службе.

В настоящее время шахта работает в режиме жизнеобеспечения. Анализ взятых проб показал, что среда на аварийном участке не взрывоопасна.

Ситуация под контролем и постоянно отслеживается, подчеркивается в сообщении. На текущий момент продолжаются работы по локализации очага возгорания.

Соответствующими службами компании и сотрудниками Карагандинского филиала РГП ПВААС были своевременно разработаны мероприятия по безопасному ведению работ на аварийном участке. На основе проводимого мониторинга и анализа ситуации будет принято решение по дальнейшим действиям.