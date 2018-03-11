На трассе в ЗКО горел большегруз

«На трассе Уральск-Самара вблизи поселка Махамбет Зеленовского района загорелся грузовой автомобиль. К месту вызова незамедлительно были направлены силы и средства специализированной пожарной части № 2 Службы пожаротушения. По прибытию было установлено, что горит грузовой автомобиль марки Daf, груженный марлей в рулонах и расширительными бачками. Усилиями пожарных пожар локализован в 19.20 и ликвидирован в 19.50. В ликвидации пожара принимали участие две единицы техники и пять человек личного состава. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются», — отметила пресс-секретарь Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ЗКО Жазира Абдрахманова.