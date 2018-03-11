Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Юлия Пересильд поделилась редким снимком с дочками
Минкульт отреагировал на «безобразную выходку» Михаила Ефремова
«Весь в деда»: в Сети обсуждают внешность внука Андрея Миронова
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
СМИ: Российский Ан-26 в Сирии сбили террористы «Джейш аль-Ислам»
Мнение: США прощупывали эффективность ПВО РФ
Эмбер Херд сходила на свидание с Шоном Пенном
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
СМИ рассекретили женщину, которую на селфи целует Путин
Маликов объяснил, почему ударил жену - СМИ
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
1010 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
19:40 (мск), источник: Tengrinews

На трассе в ЗКО горел большегруз

В Западно-Казхстанской области на трассе горел грузовик, передает корреспондент Тengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Первыми о чрезвычайном происшествии стало известно от очевидцев. Они начали распространять видео в социальных сетях.

Читайте также
Из-за дождя в Усть-Каменогорске застрял автобус с пассажирами

Автомобиль загорелся в километрах 15 от казахстанско-российской границы. От прицепа распространяется едкий черный дым. Пахнет пластмассой, сообщил один из водителей.

В пресс-службе ДЧС ЗКО отметили, что вызов о возгорании транспортного средства поступил 11 марта в 18.20.

«На трассе Уральск-Самара вблизи поселка Махамбет Зеленовского района загорелся грузовой автомобиль. К месту вызова незамедлительно были направлены силы и средства специализированной пожарной части № 2 Службы пожаротушения. По прибытию было установлено, что горит грузовой автомобиль марки Daf, груженный марлей в рулонах и расширительными бачками. Усилиями пожарных пожар локализован в 19.20 и ликвидирован в 19.50. В ликвидации пожара принимали участие две единицы техники и пять человек личного состава. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются», — отметила пресс-секретарь Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ЗКО Жазира Абдрахманова.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

&quot;Апокалипсис сегодня&quot;: в Сети показали последствия &quot;восстания машин&quot;
Путин: Возврат Крыма невозможен ни при каких обстоятельствах
Врач рассказал, какой вред мозгу наносят смартфоны
Монахиня скончалась во время суда против Кэти Перри
Путин назвал крушение АПЛ «Курск» следствием сложностей в ВС
Ученые объяснили, почему одни люди успешнее других
ФСБ предотвратила теракт в Саратовской области
Путин рассказал о «захвате» лайнера перед открытием ОИ в Сочи
Спорт
Шипулин завоевал бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира На последнем подъеме перед финишем Шипулин споткнулся в борьбе с соперниками и упал
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Как живут Беркова, Терехин, Боня и другие звезды «Дома-2» (фото) Телестройка никак не закончится вот уже 14 лет.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь