На трассе в ЗКО горел большегруз

Первыми о чрезвычайном происшествии стало известно от очевидцев. Они начали распространять видео в социальных сетях.
Автомобиль загорелся в километрах 15 от казахстанско-российской границы. От прицепа распространяется едкий черный дым. Пахнет пластмассой, сообщил один из водителей.
В пресс-службе ДЧС ЗКО отметили, что вызов о возгорании транспортного средства поступил 11 марта в 18.20.
«На трассе Уральск-Самара вблизи поселка Махамбет Зеленовского района загорелся грузовой автомобиль. К месту вызова незамедлительно были направлены силы и средства специализированной пожарной части № 2 Службы пожаротушения. По прибытию было установлено, что горит грузовой автомобиль марки Daf, груженный марлей в рулонах и расширительными бачками. Усилиями пожарных пожар локализован в 19.20 и ликвидирован в 19.50. В ликвидации пожара принимали участие две единицы техники и пять человек личного состава. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются», — отметила пресс-секретарь Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ЗКО Жазира Абдрахманова.
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