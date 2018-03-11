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21:22 (мск), источник: Фонтанка

Падающие сосульки отправили в больницу двух петербурженок

«Град» из наледи, обрушившийся на улицы Северной столицы 11 марта, причинил не только материальные потери многочисленным автомобилям, но и нанёс весомый физический урон двум горожанкам.

Как стало известно «Фонтанке», около часу дня во дворе четвёртого дома на улице Рентгена льдина упала на голову 70-летней петербурженке. От резкого удара пожилая дама временно потеряла сознание. Позже пострадавшая обратилась к врачу, который зафиксировал у неё обширную гематому лобно-теменной области. Глыбы, упавшие с этого же дома, повредили два автомобиля.

Ещё один несчастный случай произошёл в Адмиралтейском районе около шести вечера. По информации пресс-службы МВД по городу и Ленобласти, сход льда на улице Писарева, 18, задел прохожую. 31-летнюю пострадавшую госпитализировали. Очевидцы сообщили, что тротуар под опасной крышей не был огорожен.

Это уже третий случай за длинные выходные. 10 марта ледяной нарост скатился с кровли 46-го дома на Большом проспекте Петроградской стороны. Упав с высоты четвёртого этажа, лёд по касательной задел прохожую. Пострадавшую госпитализировали.

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