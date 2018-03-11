В Курумоче из-за болезни пассажира совершил экстренную посадку самолет рейса «Москва — Бухара»
Один из пассажиров доставлен из аэропорта в городскую больницу Самары.
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Один из пассажиров доставлен из аэропорта в городскую больницу Самары.
В воскресенье, 11 марта, вечером в аэропорту Курумоч, по предварительным данным, совершил вынужденную посадку самолет рейса «Москва Домодедово — Бухара», на борту которого стало плохо пассажиру из Узбекистана, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Предположительно, у заболевшего было подозрение на прободную язву желудка. В связи с чем он был доставлен из аэропорта в городскую больницу Самары.
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