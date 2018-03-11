Пропавший Даниил Лебедев найден живым в Нижегородской области. Об этом поисково-спасательный отряд (ПСО) Волонтер сообщил 11 марта 2018 года. Ранее волонтеры сообщали, что 18-летний Лебедев 9 марта ушел из дома на улице Садовой в рабочем поселке Первое мая в Балахнинском районе и не вернулся.