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20:34 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Пропавший Даниил Лебедев найден живым в Нижегородской области

Юноша уходил из дома на улице Садовой в рабочем поселке Первое мая.

Пропавший Даниил Лебедев найден живым в Нижегородской области. Об этом поисково-спасательный отряд (ПСО) Волонтер сообщил 11 марта 2018 года. Ранее волонтеры сообщали, что 18-летний Лебедев 9 марта ушел из дома на улице Садовой в рабочем поселке Первое мая в Балахнинском районе и не вернулся.

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