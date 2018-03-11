Пропавший Даниил Лебедев найден живым в Нижегородской области
Юноша уходил из дома на улице Садовой в рабочем поселке Первое мая.
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Юноша уходил из дома на улице Садовой в рабочем поселке Первое мая.
Пропавший Даниил Лебедев найден живым в Нижегородской области. Об этом
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