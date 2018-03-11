ЧП в шахте «Беларуськалия»: хронология событий

Источник: Sputnik.by

ЧП случилось на территории третьего рудоуправления. Из-за выброса газа и соли прогремел сильнейший взрыв, в результате которого образовался завал длиной 12 метров и 3−4 метра в диаметре. В шахте в этот момент находились люди. Sputnik приводит хронологию событий.

Уголовное дело

Сообщение о ЧП на ОАО «Беларуськалий» поступило на дежурный пульт МЧС в пятницу в 18:30. Предварительно было известно, что на территории третьего рудоуправления при проходке горной выработки на 22б западной панели горизонта —620 метров произошло обрушение пород кровли с выбросом метана и соли из массива. Тогда же сообщалось о двух работниках, которые находились на этом участке в момент ЧП.

Читайте также Фура в районе пересечения МКАД и трассы М3 выехала на разделительную полосу и сбила пешеходов

Была проведена операция по разгазовыванию опасного участка, после чего работники военизированной горноспасательной части приступили к разбору завалов.

В субботу утром работники все еще не были найдены. Никакой дополнительной информации о происшествии на ОАО «Беларуськалий» не сообщалось. Только к полудню стало известно, что интенсивность выброса составила порядка 600 кубических метров горной массы. Выброшенной породой оказались засыпаны проходческий комбайн и самоходный вагон.

Под завал попали машинист горных выемочных машин Иванов Максим Анатольевич 1973 года рождения и горнорабочий очистного забоя Вальков Дмитрий Анатольевич 1985 года рождения.

Расследование инцидента начал Следственный комитет. Была создана специальная комиссия. Следственно-оперативная группа спустилась в шахту, где провела осмотр места происшествия. Началась работа с должностными лицами предприятия. В последующем Солигорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности горных работ.

Денежные компенсации

В субботу вечером генеральный директор предприятия Иван Головатый поделился надеждами, что сотрудники могли остаться в живых под завалом.

«На шахте не прекращаются спасательные работы, однако они осложнены тем, что не используется техника, завалы разбираются вручную», — отметил он.

В тот же день была освобождена из-под завала часть самоходного вагона — оборудование отключили от гидропривода. Однако в кабине Валькова не обнаружили.

В воскресенье утром на предприятии озвучили печальную весть: оба работника найдены мертвыми. Также стало известно, что семьи погибших получат денежные компенсации. В субботу в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте» было опубликовано сообщение о том, что оно с 2001 года производит отчисления в добровольное страхование дополнительной пенсии своих работников в госорганизацию «Стравита».

На предприятии выразили соболезнования родным погибших и сообщили, что создана комиссия для расследования причин и обстоятельств внезапного выброса.

Также на ОАО «Беларуськалий» дали пояснения, почему произошел взрыв. По данным предприятия, внезапные выбросы соли и газа в рудниках относятся к категории газодинамических явлений и, как правило, связаны с особыми геологическими структурами — мульдами, в ядрах которых под огромным давлением содержатся газы, в том числе метан.

Что говорят об обвале на «Беларуськалии» эксперты, очевидцы и неравнодушные?

«Самым опасным по внезапным выбросам на Старобинском месторождении является Третий калийный горизонт. Внезапным выбросам предшествуют предупредительные признаки и предвестники, обнаружение которых позволяет своевременно прекратить горные работы. Однако в конвейерном штреке лавы 22-б западного столба, в месте происшествия, признаков и предвестников внезапного выброса обнаружено не было», — подчеркнули на предприятии.

Директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый сообщил, что родственникам погибших будет оказана материальная помощь. С семьями на данный момент работают психологи.

У Максима Иванова — две дочери, у Дмитрия Валькова — сын. Предприятие полностью будет оказывать содействие в рамках похоронных процедур. Конечно, это будет и материальная помощь, и поддержка в последующие годы. Оказывается помощь в дальнейшем при учебе детей, трудоустройстве. Иван Головатый