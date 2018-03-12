Два человека спасены при тушении пожара площадью около 30 кв. м в квартире жилого дома на юге Москвы
В столичном районе Чертаново Южное произошел пожар в квартире жилого дома, два человека спасены. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
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