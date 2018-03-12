Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Европа вынесла окончательный приговор «Северному потоку – 2»
Психологи подтвердили существование «синдрома пчеломатки»
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото)
Крушение пассажирского турецкого лайнера: погибла дочь бизнесмена
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Германия намерена послать РФ «сигнал» о «серьезных последствиях»
Пугачева о конфликте Жириновского с Собчак
Эмбер Херд сходила на свидание с Шоном Пенном
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
СМИ рассекретили женщину, которую на селфи целует Путин
Маликов объяснил, почему ударил жену - СМИ
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
15Юбилейный «Оскар»
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
02:59 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Два человека спасены при тушении пожара площадью около 30 кв. м в квартире жилого дома на юге Москвы

В столичном районе Чертаново Южное произошел пожар в квартире жилого дома, два человека спасены. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС РФ по городу.

«В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома по адресу: ул. Кировоградская, д. 44, корп. 1. Пожар площадью около 30 кв. м происходил в квартире на 12 этаже. В ходе проведения разведки и тушения пожара были спасены два человека. Сведений о пострадавших не поступало», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что эвакуация жильцов подъезда, в котором загорелась квартира, не проводилась.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Продажи новых легковых авто премиум-класса в России в феврале снизились на 3,9% - до 10,2 тыс. машин
Глава ЦРУ: США найдут адекватный ответ на новое оружие России
В столице штата Кентукки взорвали самое высокое здание
Шойгу рассказал о взятках ради службы по контракту
Телескоп «Хаббл» сфотографировал сталкивающиеся галактики
Самойлова представит Россию на «Евровидении-2018»
Соцсети: курды бросили подкрепление в район Африна
Испытания корабля для полета на Марс запланированы на 2019 год
Спорт
Шипулин завоевал бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира На последнем подъеме перед финишем Шипулин споткнулся в борьбе с соперниками и упал
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
Актриса, которая будоражит: Шэрон Стоун отмечает 60-летие В честь дня рождения блистательной голливудской дивы рассказываем, за что в нее необходимо влюбиться прямо сейчас (если по каким-то причинам вы до сих пор избежали этой участи)
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В США роботы вытесняют риэлторов
Названо число пустующих квартир в Москве
Леди
Как живут Беркова, Терехин, Боня и другие звезды «Дома-2» (фото) Телестройка никак не закончится вот уже 14 лет.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь