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03:36 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье за сутки потушили 12 пожаров

На контроле МЧС России по Приморскому краю находится ледовая обстановка.

За прошедшие сутки на территории Приморского края огнеборцы потушили двенадцать пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС не привлекались.

На контроле МЧС России по Приморскому краю находится ледовая обстановка.

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