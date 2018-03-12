Лже-электрик из Владивостока может оказаться за решёткой
Как выяснилось, мошенник совершает преступление не в первый раз.
Как выяснилось, мошенник совершает преступление не в первый раз.
Участь
По информации краевого управления МВД, следователи отдела полиции Фрунзенского района Владивостока завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвинили в мошенничестве.
В дежурную часть поступило сообщение от 51-летней жительницы города о том, что её обманули. Потерпевшая рассказала о том, как злоумышленник пришёл к ней и представился электриком. По словам незнакомца, в квартире необходимо было заменить электросчётчик, но сначала — купить его. Под предлогом покупки нового прибора, вор взял у хозяйки деньги и скрылся. Причинённый ущерб женщина оценила в пять тысяч рублей.
Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать 34-летнего ранее судимого жителя Владивостока. В отношении него следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Хищение чужого имущества путём обмана). В дальнейшем суд может назначить гражданину лишение свободы сроком до пяти лет.
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