Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Военный эксперт: РФ показала США их настоящее место в Черном море
Психологи подтвердили существование «синдрома пчеломатки»
Большинство школьников предпочитают чипсы
"Я решил, что это салют": Путин об обстреле его вертолета в Чечне
Орбакайте, Валерия, Пугачева и другие звезды на шоу Юдашкина
Монахиня скончалась во время суда против певицы Кэти ПерриКатолическая монахиня, которая несколько лет участвовала в судебной тяжбе с поп-звездой
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Германия намерена послать РФ «сигнал» о «серьезных последствиях»
Пугачева о конфликте Жириновского с Собчак
«Весь в деда»: в Сети обсуждают внешность внука Андрея Миронова
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
СМИ рассекретили женщину, которую на селфи целует Путин
Маликов объяснил, почему ударил жену - СМИ
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
15Юбилейный «Оскар»
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
04:14 (мск), источник: Вести Приморье

Гашишное масло изъято у жителя Приморья на станции Ружино

На станции Ружино Приморского края транспортными полицейскими установлен ранее судимый 29-летний житель города Лесозаводска, который подозревается в незаконном хранении наркотических средств.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по ДФО, у гражданина изъято 0,693 грамма гашишного масла.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Молодая актриса обвинила известного российского режиссера в изнасиловании
Пластический хирург изуродовал известную модель. Видео
Глава ЦРУ: США найдут адекватный ответ на новое оружие России
Диабетикам и плохо видящим запретили жить в Кувейте
Шойгу рассказал о взятках ради службы по контракту
В столице штата Кентукки взорвали самое высокое здание
Телескоп «Хаббл» сфотографировал сталкивающиеся галактики
Самойлова представит Россию на «Евровидении-2018»
Соцсети: курды бросили подкрепление в район Африна
Спорт
Шипулин завоевал бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира На последнем подъеме перед финишем Шипулин споткнулся в борьбе с соперниками и упал
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
Актриса, которая будоражит: Шэрон Стоун отмечает 60-летие В честь дня рождения блистательной голливудской дивы рассказываем, за что в нее необходимо влюбиться прямо сейчас (если по каким-то причинам вы до сих пор избежали этой участи)
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Как живут Беркова, Терехин, Боня и другие звезды «Дома-2» (фото) Телестройка никак не закончится вот уже 14 лет.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь