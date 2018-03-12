Гашишное масло изъято у жителя Приморья на станции Ружино
На станции Ружино Приморского края транспортными полицейскими установлен ранее судимый 29-летний житель города Лесозаводска, который подозревается в незаконном хранении наркотических средств.
На станции Ружино Приморского края транспортными полицейскими установлен ранее судимый 29-летний житель города Лесозаводска, который подозревается в незаконном хранении наркотических средств.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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