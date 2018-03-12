Раненая в Хабаровском крае тигрица остаётся в тяжёлом состоянии

«Тигрица чувствует себя плохо, единственное, что начала немного кушать и пить воду. Но в целом пока всё плохо, состояние очень тяжёлое», — рассказал корреспонденту агентства директор МРОО Центр «Тигр» Виктор Кузьменко.

Ветеринары планировали на этой неделе сделать ещё одну операцию хищнице, однако она ещё не оправилась после предыдущей, поэтому о проведении очередного хирургического вмешательства сотрудники центра пока не думают.