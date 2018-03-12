Раненая в Хабаровском крае тигрица остаётся в тяжёлом состоянии
Раненая тигрица, которую обнаружили на лесовозной дороге в Хабаровском крае, находится в тяжёлом состоянии. За ней наблюдают специалисты центра реабилитации диких животных, пока утешительных прогнозов они не дают, сообщает РИА «Восток-Медиа».
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