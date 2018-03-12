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04:30 (мск), источник: Восток Медиа

Раненая в Хабаровском крае тигрица остаётся в тяжёлом состоянии

Раненая тигрица, которую обнаружили на лесовозной дороге в Хабаровском крае, находится в тяжёлом состоянии. За ней наблюдают специалисты центра реабилитации диких животных, пока утешительных прогнозов они не дают, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Тигрица чувствует себя плохо, единственное, что начала немного кушать и пить воду. Но в целом пока всё плохо, состояние очень тяжёлое», — рассказал корреспонденту агентства директор МРОО Центр «Тигр» Виктор Кузьменко.

Ветеринары планировали на этой неделе сделать ещё одну операцию хищнице, однако она ещё не оправилась после предыдущей, поэтому о проведении очередного хирургического вмешательства сотрудники центра пока не думают.

Агентство писало, что тяжело раненную тигрицу обнаружили на территории государственного природного заказника «Матайский» в районе имени Лазо на лесовозной дороге. Специалисты предполагают, что животное ранили картечью из гладкоствольного оружия. При осмотре у хищницы нашли множественные ранения в области правого бедра, хвоста и брюшной полости. Тигрицу доставили в Приморский центр реабилитации. Там ей провели операцию.

Полицейские проводят проверку и устанавливают все детали происшедшего. Правоохранители готовы возбудить уголовное дело по факту стрельбы в дикое животное.

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