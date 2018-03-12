Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Европа вынесла окончательный приговор «Северному потоку – 2»
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Басков и Лопырева хотят троих детей
Новое фантастическое оружие России: что оно на самом деле может
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Монахиня скончалась во время суда против певицы Кэти ПерриКатолическая монахиня, которая несколько лет участвовала в судебной тяжбе с поп-звездой
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
СМИ: Путин поведал о последствиях ответного ядерного удара РФ
Российский Ан-26 в Сирии сбили «Джейш аль-Ислам»
«Весь в деда»: в Сети обсуждают внешность внука Андрея Миронова
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
СМИ рассекретили женщину, которую на селфи целует Путин
Маликов объяснил, почему ударил жену - СМИ
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
15Юбилейный «Оскар»
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
04:44 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае мужчина украл рельсы на 2,5 миллиона рублей

Житель Амурского района украл железнодорожные рельсы и сдал в пункт приёма металла. Мужчина нанёс ущерб предприятиям на сумму 2,5 миллиона рублей. Сотрудники полиции нашли подозреваемого и возбудили против него уголовное дело.

Мужчину задержали в посёлке Болонь. Специалисты оценили ущерб от хищения в 2,5 миллиона рублей, сообщает пресс служба управления МВД России по Хабаровскому краю.

Кражу обнаружил руководитель предприятий, расположенных в посёлке. Он обратился в отдел полиции по Амурскому району и сообщил о хищении на сумму более 2,5 миллионов рублей. Неизвестный похитил рельсы в районе неохраняемого железнодорожного тупика.

Полиция провела оперативно-розыскные мероприятия и задержала подозреваемого: 28-летний местный житель похищал имущество неоднократно в дневное время, так как территория не охранялась. По словам подозреваемого, он сдавал украденное в пункт приёма металла. Сотрудники полиции изъяли у мужчины 32 рельсы.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о краже. Мера пресечения в отношении подозреваемого — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Всё очень плохо: движение во Владивостоке парализовано из-за снега
12 марта в Хабаровском крае стартует антинаркотическая акция
Глава ЦРУ: США найдут адекватный ответ на новое оружие России
Диабетикам и плохо видящим запретили жить в Кувейте
Шойгу рассказал о взятках ради службы по контракту
В столице штата Кентукки взорвали самое высокое здание
Телескоп «Хаббл» сфотографировал сталкивающиеся галактики
Самойлова представит Россию на «Евровидении-2018»
Соцсети: курды бросили подкрепление в район Африна
Спорт
Шипулин завоевал бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира На последнем подъеме перед финишем Шипулин споткнулся в борьбе с соперниками и упал
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
Актриса, которая будоражит: Шэрон Стоун отмечает 60-летие В честь дня рождения блистательной голливудской дивы рассказываем, за что в нее необходимо влюбиться прямо сейчас (если по каким-то причинам вы до сих пор избежали этой участи)
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В США роботы вытесняют риэлторов
Названо число пустующих квартир в Москве
Леди
Как живут Беркова, Терехин, Боня и другие звезды «Дома-2» (фото) Телестройка никак не закончится вот уже 14 лет.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь