В Хабаровском крае мужчина украл рельсы на 2,5 миллиона рублей

Мужчину задержали в посёлке Болонь. Специалисты оценили ущерб от хищения в 2,5 миллиона рублей, сообщает пресс служба управления МВД России по Хабаровскому краю.
Кражу обнаружил руководитель предприятий, расположенных в посёлке. Он обратился в отдел полиции по Амурскому району и сообщил о хищении на сумму более 2,5 миллионов рублей. Неизвестный похитил рельсы в районе неохраняемого железнодорожного тупика.
Полиция провела оперативно-розыскные мероприятия и задержала подозреваемого: 28-летний местный житель похищал имущество неоднократно в дневное время, так как территория не охранялась. По словам подозреваемого, он сдавал украденное в пункт приёма металла. Сотрудники полиции изъяли у мужчины 32 рельсы.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о краже. Мера пресечения в отношении подозреваемого — подписка о невыезде и надлежащем поведении.
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