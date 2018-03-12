В Хабаровском крае мужчина украл рельсы на 2,5 миллиона рублей

Мужчину задержали в посёлке Болонь. Специалисты оценили ущерб от хищения в 2,5 миллиона рублей, сообщает пресс служба управления МВД России по Хабаровскому краю.

Кражу обнаружил руководитель предприятий, расположенных в посёлке. Он обратился в отдел полиции по Амурскому району и сообщил о хищении на сумму более 2,5 миллионов рублей. Неизвестный похитил рельсы в районе неохраняемого железнодорожного тупика.

Полиция провела оперативно-розыскные мероприятия и задержала подозреваемого: 28-летний местный житель похищал имущество неоднократно в дневное время, так как территория не охранялась. По словам подозреваемого, он сдавал украденное в пункт приёма металла. Сотрудники полиции изъяли у мужчины 32 рельсы.