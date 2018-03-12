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04:48 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске заключённый сбежал из больницы через туалет

В дальневосточной столице перед судом предстанет заключённый, который отбывает наказание в колонии на территории края. Его отправили в больницу, но через три дня после операции мужчина сбежал через туалетную комнату. Нашли его в шкафу в квартире у знакомой.

Источник: Восток Медиа

Осужденный отбывал наказание в колонии-поселении за то, что совершил кражу и угнал автомобиль. По медицинским показаниям 12 февраля этого года мужчину поместили в городскую клиническую больницу, где в тот же день ему сделали операцию.

С момента поступления заключённого в медучреждение за ним установили круглосуточный надзор, однако злоумышленник всё равно умудрился сбежать. Он исчез 15 февраля, через три дня после операции. Около 7:35 мужчина пошёл в туалет, а через пять минут обнаружилось, что он пропал. Камеры видеонаблюдения побег не засняли.

Через четыре дня беглеца обнаружили в платяном шкафу в квартире его знакомой, проживающей в дальневосточной столице. После этого заключённый стал фигурантом нового уголовного дела. Обвиняемый полностью признал вину в совершении побега и дал признательные показания. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, сотрудники надзорного ведомства утвердили обвинительное заключение и направили документы в суд.

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