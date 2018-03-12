В Новосибирске горит склад с шинами и лакокрасочной продукцией
Улицы Сухарная, Владимировская и Шорная заволокло дымом.
Улицы Сухарная, Владимировская и Шорная заволокло дымом.
Склад по хранению шин и лакокрасочной продукции загорелся в Новосибирске на улице Шорная, 1. Улицы Сухарная, Владимировская и Шорная заволокло дымом.
Сообщение о возгорании поступило 06:25. Огонь уничтожил кровлю склада.
— Проводится работа по ликвидации пожара. На тушение привлечены 19 единиц техники, 63 человека личного состава. Для замеров предельно допустимой концентрации в воздухе задействованы два
Также на месте ЧП находятся сотрудники «Скорой помощи» и спасатели МАСС. Есть ли в результате случившегося пострадавшие, пока неизвестно.
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