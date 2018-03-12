Эпидпорог по ОРВИ превышен в Приморье впервые в этом году

Источник: Reuters

В Приморье впервые в 2018 году заболеваемость гриппом и ОРВИ регистрируется выше уровня эпидемического порога на 46,3%. Об этом сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

«По отношению к предыдущей неделе заболеваемость среди совокупного населения повысилась. За минувшую неделю в лечебные учреждения региона обратились 12511 человек, 540 из них госпитализированы», — сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора федерального ведомства Валентина Воронок.

Она отметила, что для Приморья превышение эпидпорога в весенний период характерно.

«Сейчас в школах регулярно проводятся “утренние фильтры”: опрос каждого о состоянии здоровья и измерение температуры. В рамках профилактики заболеваний в этих учреждениях организуются бактерицидное облучение помещений, дезинфекция посуды в столовых, витаминизация блюд», — сообщила она.

Как проинформировали в ведомстве, в Приморском крае по результатам лабораторных данных с начала эпидсезона 2017 года обследовано 1626 человек. В 138 случаях обнаружена РНК вируса гриппа A (H3N2), в 120 случаях A (H1N1)2009, в 126 случаях — гриппа В.

«Из числа вирусов негриппозной этиологии у приморцев чаще всего встречаются парагрипп, РС-вирусы, аденовирусы, а также другие вирусы — бокавирусы, риновирусы, метапневмовирусы, коронавирусы.