Новосибирец ограбил женщину в очереди почтового отделения

Первую кражу мужчина совершил 11 января на остановке «Муниципальный банк». Новосибирец похитил у одной из пассажирок смартфон стоимостью 11 тысяч рублей. А 20 января в почтовом отделении на улице Бориса Богаткова он же совершил кражу смартфона стоимостью 16 тысяч рублей у женщины, которая стояла в очереди.