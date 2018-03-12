Новосибирец ограбил женщину в очереди почтового отделения
Подозреваемым оказался 35-летний мужчина, он уже был судим за аналогичные преступления, об этом сообщили в
Подозреваемым оказался 35-летний мужчина, он уже был судим за аналогичные преступления, об этом сообщили в
Новосибирец ограбил женщину в очереди почтового отделения, рассказали в
Первую кражу мужчина совершил 11 января на остановке «Муниципальный банк». Новосибирец похитил у одной из пассажирок смартфон стоимостью 11 тысяч рублей. А 20 января в почтовом отделении на улице Бориса Богаткова он же совершил кражу смартфона стоимостью 16 тысяч рублей у женщины, которая стояла в очереди.
Сотрудники полиции задержали 35-летнего мужчину. Как оказалось, он уже был судим за аналогичные преступления. В отношении новосибирца возбуждено уголовное дело по статье 158 ч.2 УК РФ (кража).
Сейчас мужчина находится под стражей. Правоохранители проверяют его на причастность к другим карманным кражам, совершенным в Новосибирске.
Расследование уголовного дела продолжается.
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