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07:06 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец ограбил женщину в очереди почтового отделения

Подозреваемым оказался 35-летний мужчина, он уже был судим за аналогичные преступления, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец ограбил женщину в очереди почтового отделения, рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Первую кражу мужчина совершил 11 января на остановке «Муниципальный банк». Новосибирец похитил у одной из пассажирок смартфон стоимостью 11 тысяч рублей. А 20 января в почтовом отделении на улице Бориса Богаткова он же совершил кражу смартфона стоимостью 16 тысяч рублей у женщины, которая стояла в очереди.

Сотрудники полиции задержали 35-летнего мужчину. Как оказалось, он уже был судим за аналогичные преступления. В отношении новосибирца возбуждено уголовное дело по статье 158 ч.2 УК РФ (кража).

Сейчас мужчина находится под стражей. Правоохранители проверяют его на причастность к другим карманным кражам, совершенным в Новосибирске.

Расследование уголовного дела продолжается.

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