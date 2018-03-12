В Куйтунском районе охотник по неосторожности застрелил знакомого
В Куйтунском районе 38-летний мужчина во время охоты по неосторожности застрелил 24-летнего знакомого.
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В Куйтунском районе 38-летний мужчина во время охоты по неосторожности застрелил 24-летнего знакомого.
Как сообщает 12 марта 2018 года
Саянский межрайонный следственный отдел СУ СКР в Приангарье возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, назначили ряд
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