В Куйтунском районе охотник по неосторожности застрелил знакомого

Как сообщает 12 марта 2018 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, утром 4 марта мужчины вместе охотились в нескольких километрах от пос. Панагино. Целясь в дикое животное, один из них по неосторожности попал в другого. Мужчина обратился в полицию, когда понял, что его знакомый не подает признаков жизни.