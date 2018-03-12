В Екатеринбурге ночью загорелась пятиэтажка
В Екатеринбурге произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Пехотинцев, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
В Екатеринбурге произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Пехотинцев, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Сигнал о происшествии поступил на пульт диспетчера 12 марта в 04:38. Загорелась квартира на втором этаже. Площадь пожара составила 5 кв. м, огонь повредил домашнее имущество.
В тушении были задействованы три единицы техники, 16 человек личного состава. С огнем они справились за девять минут. О пострадавших не сообщается.
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