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07:04 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге ночью загорелась пятиэтажка

В Екатеринбурге произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Пехотинцев, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Сигнал о происшествии поступил на пульт диспетчера 12 марта в 04:38. Загорелась квартира на втором этаже. Площадь пожара составила 5 кв. м, огонь повредил домашнее имущество.

В тушении были задействованы три единицы техники, 16 человек личного состава. С огнем они справились за девять минут. О пострадавших не сообщается.

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