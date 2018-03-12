Из-за схода вагона встали трамваи в центре Челябинска
По предварительным данным, люди не пострадали.
По предварительным данным, люди не пострадали.
На ул. Кирова в Челябинске встали трамваи утром 12 марта. Причина: вагон сошел с рельсов в районе цирка. Об этом сообщают очевидцы в группе «Подслушано Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».
По предварительным данным, никто не пострадал. На место ЧП выехала аварийная бригада. Скоро вагон снова поставят на рельсы с помощью крана, и движение трамваев восстановится.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», заторы в Челябинске по состоянию на 8 часов утра 12 марта достигли 5 баллов.
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