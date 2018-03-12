Из-за схода вагона встали трамваи в центре Челябинска

Источник: РИА "Новости"

На ул. Кирова в Челябинске встали трамваи утром 12 марта. Причина: вагон сошел с рельсов в районе цирка. Об этом сообщают очевидцы в группе «Подслушано Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, никто не пострадал. На место ЧП выехала аварийная бригада. Скоро вагон снова поставят на рельсы с помощью крана, и движение трамваев восстановится.