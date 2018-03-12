Посылки с телефонами для омичей вскрыли и выбросили в Москве
В «Почте России» заявили, что начали проверку.
В «Почте России» заявили, что начали проверку.
На популярном сайте Pikabu появились снимки, сделанные и выложенные жителем Москвы. В столице он обнаружил свалку посылок. Мужчина запечатлел около сотни пакетов и коробок, которые направлялись
В частности на отдельных депешах, попавших в кадр, в указаны адресаты в Омске. В основном, судя по фотографиям, в коробках ехали из Китая сотовые телефоны, которые россияне все чаще заказывают в
В комментариях люди бурно негодуют, и у многих нашлась своя история о «потерявшейся» посылке. Оставил комментарий официальный представитель «Почты России». Он сообщил: по данному факту проводится служебная проверка.
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