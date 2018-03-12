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07:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Посылки с телефонами для омичей вскрыли и выбросили в Москве

В «Почте России» заявили, что начали проверку.

На популярном сайте Pikabu появились снимки, сделанные и выложенные жителем Москвы. В столице он обнаружил свалку посылок. Мужчина запечатлел около сотни пакетов и коробок, которые направлялись из-за рубежа в различные регионы нашей страны.

В частности на отдельных депешах, попавших в кадр, в указаны адресаты в Омске. В основном, судя по фотографиям, в коробках ехали из Китая сотовые телефоны, которые россияне все чаще заказывают в интернет-магазинах.

В комментариях люди бурно негодуют, и у многих нашлась своя история о «потерявшейся» посылке. Оставил комментарий официальный представитель «Почты России». Он сообщил: по данному факту проводится служебная проверка.

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