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06:22 (мск), источник: ДЕЙТА

Почтальона в Приморье не получилось взять голыми руками

Трое хулиганов решили в Приморье ограбить почтальонов с деньгами, сообщает DEITA. RU.

По информации прокуратуры, главарь привлек двух своих знакомых (один из которых являлся несовершеннолетним), с которыми разработал совместный план нападения.

В декабре 2017 года, выследив жертву, один из фигурантов остался следить за обстановкой и обеспечивать быстрый и беспрепятственный отход с места преступления, другой — напал на почтальона в подъезде и попытался сорвать с плеча сумку с деньгами. Однако ввиду оказанного сопротивления со стороны потерпевшей и проявленного внимания к происходящему со стороны жильцов подъезда, злоумышленникам не удалось довести свой преступный умысел до конца.

В это же время третий соучастник, проследовав за второй жертвой, напал на нее, распылив в лицо потерпевшей заранее приготовленный аэрозольный дезодорант. После этого схватил находившуюся у нее сумку с деньгами и скрылся с места происшествия. Похищенные денежные средства фигуранты потратили на личные нужды.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Михаил Грач.

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