Пенсионер открыл стрельбу в Новосибирске после конфликта с продавцом

Стрельбой завершился конфликт между пожилым мужчиной и продавцов у дома на улице Линейной 35/3 в Новосибирске. ЧП произошло в субботу, 10 марта.

— Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции задержали стрелявшего мужчину. Установлено, что после словесного конфликта с продавцом магазина гражданин вышел на улицу и произвел один выстрел в воздух из принадлежащего ему травматического пистолета, — пояснили ситуацию в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Очевидцы конфликта сообщают, что все произошло из-за того, что мужчине не продали спиртное, при этом в тот момент он уже был пьян.