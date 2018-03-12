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07:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Пенсионер открыл стрельбу в Новосибирске после конфликта с продавцом

Очевидцы сообщают, что все произошло из-за отказа продать мужчине спиртное.

Стрельбой завершился конфликт между пожилым мужчиной и продавцов у дома на улице Линейной 35/3 в Новосибирске. ЧП произошло в субботу, 10 марта.

— Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции задержали стрелявшего мужчину. Установлено, что после словесного конфликта с продавцом магазина гражданин вышел на улицу и произвел один выстрел в воздух из принадлежащего ему травматического пистолета, — пояснили ситуацию в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Очевидцы конфликта сообщают, что все произошло из-за того, что мужчине не продали спиртное, при этом в тот момент он уже был пьян.

— В настоящее время по данному факту проводится проверка, оружие у владельца изъято, — отмечают в пресс-службе ведомства.

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