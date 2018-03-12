Пенсионер открыл стрельбу в Новосибирске после конфликта с продавцом
Очевидцы сообщают, что все произошло
Очевидцы сообщают, что все произошло
Стрельбой завершился конфликт между пожилым мужчиной и продавцов у дома на улице Линейной 35/3 в Новосибирске. ЧП произошло в субботу, 10 марта.
— Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции задержали стрелявшего мужчину. Установлено, что после словесного конфликта с продавцом магазина гражданин вышел на улицу и произвел один выстрел в воздух из принадлежащего ему травматического пистолета, — пояснили ситуацию в
Очевидцы конфликта сообщают, что все произошло
— В настоящее время по данному факту проводится проверка, оружие у владельца изъято, — отмечают в
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