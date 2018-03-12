Для любителей подлёдной рыбалки начался опасный период
В Красноярске начался опасный период для любителей подлёдной рыбалки, но их это не останавливает.
В Красноярске начался опасный период для любителей подлёдной рыбалки, но их это не останавливает.
По данным спасателей, последние лет пять ежегодно весной на воде гибнут несколько рыбаков. Конечно, это не сравнить с началом 2000-х, когда человеческие жертвы исчислялись десятками. Постоянные рейды «Безопасный лёд» приносят свои результаты, но стоит ли рисковать
Екатерина МАЗАЛЬКОВА
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