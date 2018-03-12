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08:51 (мск), источник: ДЕЙТА

Выяснились подробности гибели девушки, упавшей в открытый люк

Утром 9 марта на придомовой территории по адресу Кирова, 93 а во Владивостоке молодая девушка, прогуливаясь во дворе с собакой, провалилась в открытый люк, в результате чего погибла. Корреспондент DEITA RU побывал на месте происшествия.

Злосчастный люк находится недалеко от Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа. Утром в понедельник студенты усердно стучат лопатами, очищая от снега спуск к учебному заведению. Большинство из них слышали о произошедшей истории, но только из новостных порталов.

«Я видел, как полиция оцепила клумбу около дома и в скорую погрузили тело», — рассказывает учащийся колледжа Алексей К. На самом месте происшествия, огороженном лентой, уже установлен канализационный люк, который успели поставить городские службы сразу же после гибели молодой женщины.

На вопрос, почему на придомовой территории канализационный сток не был закрыт, ответила председатель ТСЖ дома № 93 по улице Кирова, Елена Радченко: «На протяжении последнего года на месте люка стояла бетонная плита, которую обычный человек ну никак не может сдвинуть самостоятельно. 9 марта я проходила рядом с клумбой и увидела, что плита пропала, а на ее месте лежит засыпанная снегом деревянная доска».

Напомним, что 9 марта молодая девушка, возрастом около 30−32 лет, гуляя с собакой по запорошенной снегом клумбе, поскользнувшись на деревянной доске, провалилась в канализационный сток. Животное осталось на поверхности, а пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Стоит отметить, что территория клумбы огорожена небольшим металлическим забором и, по словам местных жителей, обычно там никто не ходит.

В Следственном комитете Приморского края корреспонденту DEITA.RU сообщили, что проводят проверку по факту случившегося. Одной из причин смерти девушки мог послужить сердечный приступ, так как на ее теле, по предварительной информации, не было обнаружено явных повреждений.

По результатам проверки будет вынесено решение о возбуждении уголовного дела по статье 293 УК РФ «халатность».

Максим Низкодубов.

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