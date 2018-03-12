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08:49 (мск), источник: АиФ Владивосток

Во Владивостоке грабитель-рецидивист напал на ребёнка ради дамы сердца

Отобранный преступников мобильный телефон не долго грел руки его сожительницы.

Во Владивостоке вынесен приговор грабителю-рецидивисту, напавшего на несовершеннолетнюю девочку из-за относительно недорогого мобильного телефона. В ходе следствия выяснилось, что отобранный у ребенка «артефакт» предназначался возлюбленной преступника.

По словам сотрудников прокуратуры Приморского края, гражданин Ф. ограбил девочку 2005 года рождения в конце 2017 года. Прогуливавшийся по Океанскому проспекту злоумышленник заметил разговаривающего по мобильному телефону одинокого ребёнка и решил похитить модный гаджет.

В конечном итоге фрунзенский районный суд Владивостока признал вину неоднократно судимого гражданина Ф. в совершении открытого хищения чужого имущества, совершенного с применением насилия не опасного для жизни и здоровья. Учитывая отягчающее обстоятельство — опасный рецидив преступлений — приморец лишился свободы и в течении 3 лет и 6 месяцев будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Отметим, суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей о взыскании морального и физического ущерба.

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