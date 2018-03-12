Во Владивостоке грабитель-рецидивист напал на ребёнка ради дамы сердца

Во Владивостоке вынесен приговор грабителю-рецидивисту, напавшего на несовершеннолетнюю девочку из-за относительно недорогого мобильного телефона. В ходе следствия выяснилось, что отобранный у ребенка «артефакт» предназначался возлюбленной преступника.

По словам сотрудников прокуратуры Приморского края, гражданин Ф. ограбил девочку 2005 года рождения в конце 2017 года. Прогуливавшийся по Океанскому проспекту злоумышленник заметил разговаривающего по мобильному телефону одинокого ребёнка и решил похитить модный гаджет.

В конечном итоге фрунзенский районный суд Владивостока признал вину неоднократно судимого гражданина Ф. в совершении открытого хищения чужого имущества, совершенного с применением насилия не опасного для жизни и здоровья. Учитывая отягчающее обстоятельство — опасный рецидив преступлений — приморец лишился свободы и в течении 3 лет и 6 месяцев будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.