Во Владивостоке грабитель-рецидивист напал на ребёнка ради дамы сердца
Отобранный преступников мобильный телефон не долго грел руки его сожительницы.
Отобранный преступников мобильный телефон не долго грел руки его сожительницы.
Во Владивостоке вынесен приговор
По словам сотрудников прокуратуры Приморского края, гражданин Ф. ограбил девочку 2005 года рождения в конце 2017 года. Прогуливавшийся по Океанскому проспекту злоумышленник заметил разговаривающего по мобильному телефону одинокого ребёнка и решил похитить модный гаджет.
В конечном итоге фрунзенский районный суд Владивостока признал вину неоднократно судимого гражданина Ф. в совершении открытого хищения чужого имущества, совершенного с применением насилия не опасного для жизни и здоровья. Учитывая отягчающее обстоятельство — опасный рецидив преступлений — приморец лишился свободы и в течении 3 лет и 6 месяцев будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Отметим, суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей о взыскании морального и физического ущерба.
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