Чиновника Курагинского района приговорили в лишению свободы и штрафу
Мужчина осуждён за взятки в размере 1,5 млн рублей.
Мужчина осуждён за взятки в размере 1,5 млн рублей.
Директор МКУ «Комитет по управлению муниципальным казенным имуществом» в поселке Курагино Красноярского края Николай Каргин осуждён за взятки, сообщили в
Незаконный доход чиновника составил 1,5 млн рублей. Выяснилось, что с августа 2016 года по январь 2017 года мужчина выдал разрешение на работу в посёлке торгового центра, где были проблемы. Кроме того, он зарегистрировал на казенных земельных участках несуществующие объекты недвижимости и провел аукцион на продажу земли.
Деятельность чиновника «потянула» сразу на пять уголовных дел. Курагинский районный суд приговорил Каргина к 4,5 годам заключения и штрафу в пять млн рублей.
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