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08:21 (мск), источник: АиФ Красноярск

Чиновника Курагинского района приговорили в лишению свободы и штрафу

Мужчина осуждён за взятки в размере 1,5 млн рублей.

Директор МКУ «Комитет по управлению муниципальным казенным имуществом» в поселке Курагино Красноярского края Николай Каргин осуждён за взятки, сообщили в пресс-службе УФСБ региона.

Незаконный доход чиновника составил 1,5 млн рублей. Выяснилось, что с августа 2016 года по январь 2017 года мужчина выдал разрешение на работу в посёлке торгового центра, где были проблемы. Кроме того, он зарегистрировал на казенных земельных участках несуществующие объекты недвижимости и провел аукцион на продажу земли.

Деятельность чиновника «потянула» сразу на пять уголовных дел. Курагинский районный суд приговорил Каргина к 4,5 годам заключения и штрафу в пять млн рублей.

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