Чиновника Курагинского района приговорили в лишению свободы и штрафу

Незаконный доход чиновника составил 1,5 млн рублей. Выяснилось, что с августа 2016 года по январь 2017 года мужчина выдал разрешение на работу в посёлке торгового центра, где были проблемы. Кроме того, он зарегистрировал на казенных земельных участках несуществующие объекты недвижимости и провел аукцион на продажу земли.