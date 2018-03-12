Женщина погибла в ДТП в Братском районе
Женщина погибла в результате столкновения автомобилей Toyota Land Cruiser Prado и «УАЗ — Патриот» в Братском районе.
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Женщина погибла в результате столкновения автомобилей Toyota Land Cruiser Prado и «УАЗ — Патриот» в Братском районе.
Как сообщает
По факту аварии проводятся следственные мероприятия с целью установления причин и условий возникновения ДТП. Очевидцев аварии просят позвонить по телефонам: (3953) 44−22−49, 44−22−46.
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