Женщина погибла в ДТП в Братском районе

Как сообщает интернет-портал «Город» со ссылкой на ОГИБДД МУ МВД России «Братское», предварительно установлено, что в 13.15 11 марта 2018 года 45-летний иркутянин, управлявший Toyota, двигаясь со стороны Братска в сторону Тулуна, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем УАЗ. Пассажирка УАЗа, 67-летняя братчанка, от полученных травм скончалась на месте ДТП, 63-летний водитель автомобиля госпитализирован в реанимацию городской больницы № 1.