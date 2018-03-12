Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Угроза Киева в адрес «Газпрома» вызвала недоумение в ЕС
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Ксения Бородина учит двухлетнюю дочь английскому языку
Крушение пассажирского турецкого лайнера: погибла дочь бизнесмена
Эмбер Херд сходила на свидание с Шоном Пенном
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Анна Семенович посетила концерт Кремля в трусах и прозрачной юбке
Германия пошлет РФ сигнал о серьезных последствиях
Эмбер Херд сходила на свидание с Шоном Пенном
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
СМИ рассекретили женщину, которую на селфи целует Путин
Маликов объяснил, почему ударил жену - СМИ
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
08:16 (мск), источник: Baikal-info.ru

Женщина погибла в ДТП в Братском районе

Женщина погибла в результате столкновения автомобилей Toyota Land Cruiser Prado и «УАЗ — Патриот» в Братском районе.

Как сообщает интернет-портал «Город» со ссылкой на ОГИБДД МУ МВД России «Братское», предварительно установлено, что в 13.15 11 марта 2018 года 45-летний иркутянин, управлявший Toyota, двигаясь со стороны Братска в сторону Тулуна, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем УАЗ. Пассажирка УАЗа, 67-летняя братчанка, от полученных травм скончалась на месте ДТП, 63-летний водитель автомобиля госпитализирован в реанимацию городской больницы № 1.

По факту аварии проводятся следственные мероприятия с целью установления причин и условий возникновения ДТП. Очевидцев аварии просят позвонить по телефонам: (3953) 44−22−49, 44−22−46.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Глава ЦРУ: США найдут адекватный ответ на новое оружие России
Украина предложила построить в Австралии космодром
Диабетикам и плохо видящим запретили жить в Кувейте
Как арестованный по «кокаиновому делу» заслужил доверие коллег
В столице штата Кентукки взорвали самое высокое здание
Самойлова представит Россию на «Евровидении-2018»
Эксперты назвали главные причины трудовых конфликтов в России
Спорт
Шипулин завоевал бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира На последнем подъеме перед финишем Шипулин споткнулся в борьбе с соперниками и упал
Авто
Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
Актриса, которая будоражит: Шэрон Стоун отмечает 60-летие В честь дня рождения блистательной голливудской дивы рассказываем, за что в нее необходимо влюбиться прямо сейчас (если по каким-то причинам вы до сих пор избежали этой участи)
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В США роботы вытесняют риэлторов
Названо число пустующих квартир в Москве
Леди
С любимыми не расставайтесь: звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва Остаться с бывшим в хороших отношениях, да еще и заниматься работой вместе – целое искусство. Звезды это знают, умеют и практикуют.
Дети
Сергей Безруков поделился редким снимком жены и дочки Актер впервые показал лицо маленькой Маши.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь