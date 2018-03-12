В Башкирии на трассе М-5 произошло смертельное ДТП: пострадал 8-летний ребенок

УФА, 12 мар 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Авария на 1489 км трассы Самара-Уфа-Челябинск унесла жизнь одного человека, три человека пострадали. По данным республиканской ГИБДД, 40-летний водитель «Рено Сандеро» столкнулся с грузовиком «Мерседес-Бенз», за рулем которого ехал 33-летний житель Оренбургской области.