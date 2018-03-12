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08:02 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии на трассе М-5 произошло смертельное ДТП: пострадал 8-летний ребенок

УФА, 12 мар 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Авария на 1489 км трассы Самара-Уфа-Челябинск унесла жизнь одного человека, три человека пострадали. По данным республиканской ГИБДД, 40-летний водитель «Рено Сандеро» столкнулся с грузовиком «Мерседес-Бенз», за рулем которого ехал 33-летний житель Оренбургской области.

«После удара тягач совершил опрокидывание в кювет. В результате аварии 65-летняя пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте. Сам водитель, его 43-летняя супруга и 8-летний сын с различными травмами доставлены в больницу», — уточнили инспекторы.

За минувшее воскресенье, 11 марта, дорожные полицейские составили более 2900 протоколов о нарушении правил дорожного движения, 69 водителей задержаны в нетрезвом состоянии.

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