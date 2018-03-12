В Башкирии на трассе М-5 произошло смертельное ДТП: пострадал 8-летний ребенок
УФА, 12 мар 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Авария на 1489 км трассы
УФА, 12 мар 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Авария на 1489 км трассы
«После удара тягач совершил опрокидывание в кювет. В результате аварии 65-летняя пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте. Сам водитель, его 43-летняя супруга и 8-летний сын с различными травмами доставлены в больницу», — уточнили инспекторы.
За минувшее воскресенье, 11 марта, дорожные полицейские составили более 2900 протоколов о нарушении правил дорожного движения, 69 водителей задержаны в нетрезвом состоянии.
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