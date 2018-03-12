Подросток серьезно пострадал под колесами иномарки у Хабаровского погранинститута

Пострадавшего с черепно-мозговой травмой и переломами врачи доставили во вторую краевую больницу. По словам очевидцев, на юношу наехала темная «Корона», которая мчалась со стороны улицы Карла Маркса в северном направлении. Перекресток с улицей Лазо нарушитель проехал на красный свет.

На месте аварии остался передний госномер «Тойоты», отвалившийся в момент удара. Эта деталь помогла сотрудникам ДПС выйти на 36-летнего владельца седана, который вскоре приехал к месту событий. Мужчина заявил, что автомобилем не управлял. Вскоре хозяин «Тойоты» выдал и того, кто сидел за рулем, и место, где стоит искать машину. По словам автовладельца, он выпивал с соседом, а затем оба решили съездить по делам. Управлял машиной его 31-летний собутыльник. Именно ему принадлежат капли крови у брошенной во дворах машины — в сердцах хозяин иномарки разбил товарищу нос. После эмоционального финала приятели разошлись.