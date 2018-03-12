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08:08 (мск), источник: Губерния онлайн

Подросток серьезно пострадал под колесами иномарки у Хабаровского погранинститута

Полицейские нашли «Тойоту Корону» и ее хозяина благодаря госномеру, который отвалился в момент удара.

Источник: Губерния онлайн

В воскресенье днем у здания Хабаровского пограничного института предположительно нетрезвый водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП, сообщает портал «Губерния».

Пострадавшего с черепно-мозговой травмой и переломами врачи доставили во вторую краевую больницу. По словам очевидцев, на юношу наехала темная «Корона», которая мчалась со стороны улицы Карла Маркса в северном направлении. Перекресток с улицей Лазо нарушитель проехал на красный свет.

На месте аварии остался передний госномер «Тойоты», отвалившийся в момент удара. Эта деталь помогла сотрудникам ДПС выйти на 36-летнего владельца седана, который вскоре приехал к месту событий. Мужчина заявил, что автомобилем не управлял. Вскоре хозяин «Тойоты» выдал и того, кто сидел за рулем, и место, где стоит искать машину. По словам автовладельца, он выпивал с соседом, а затем оба решили съездить по делам. Управлял машиной его 31-летний собутыльник. Именно ему принадлежат капли крови у брошенной во дворах машины — в сердцах хозяин иномарки разбил товарищу нос. После эмоционального финала приятели разошлись.

Виновнику наезда грозит уголовная ответственность.

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