Пропавшего две недели назад хабаровчанина разыскивают волонтеры и полицейские
В последний раз родственники видели Дмитрия Злепко 26 февраля.
В последний раз родственники видели Дмитрия Злепко 26 февраля.
В Хабаровске разыскивают 23-летнего жителя Индустриального района Дмитрия Злепко, который ушел из дома поздно вечером 26 февраля и с тех пор не выходил на связь ни с родственниками, ни с друзьями. Мать молодого человека написала заявление в полицию. К поискам подключились и волонтеры отряда «Лига Спас», сообщает портал «Губерния».
«Сейчас парня ищут и его друзья, которые ничего не знают об обстоятельствах его исчезновения. Наши волонтеры проводят мониторинг в социальных сетях среди возможных знакомых Дмитрия. Также мы распространяем в Сети ориентировки», — рассказала координатор
В день пропажи хабаровчанин был одет в синие джинсы, пуховик бордового цвета и черные кроссовки. Приметы Дмитрия: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза.
Тех, кто
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