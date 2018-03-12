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08:06 (мск), источник: Губерния онлайн

Пропавшего две недели назад хабаровчанина разыскивают волонтеры и полицейские

В последний раз родственники видели Дмитрия Злепко 26 февраля.

Источник: Губерния онлайн

В Хабаровске разыскивают 23-летнего жителя Индустриального района Дмитрия Злепко, который ушел из дома поздно вечером 26 февраля и с тех пор не выходил на связь ни с родственниками, ни с друзьями. Мать молодого человека написала заявление в полицию. К поискам подключились и волонтеры отряда «Лига Спас», сообщает портал «Губерния».

«Сейчас парня ищут и его друзья, которые ничего не знают об обстоятельствах его исчезновения. Наши волонтеры проводят мониторинг в социальных сетях среди возможных знакомых Дмитрия. Также мы распространяем в Сети ориентировки», — рассказала координатор поисково-спасательного отряда «Лига Спас» Ольга Щукина.

В день пропажи хабаровчанин был одет в синие джинсы, пуховик бордового цвета и черные кроссовки. Приметы Дмитрия: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза.

Тех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего молодого человека, просят позвонить по телефонам: 8 (914) 190−12−17 (координатор отряда «Лига Спас» Ольга Щукина) или 112.

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