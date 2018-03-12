Маршрутка с пассажирами загорелась в Магнитогорске
Пылающая «Газель» попала на видео.
Пылающая «Газель» попала на видео.
ЧП произошло утром 12 марта на пересечении улицы Московской и проспекта Карла Маркса. Очевидцы сообщают, что маршрутная «Газель» остановилась перед светофором. Все услышали громкий хлопок. А затем
«Газель горела, как факел. Водитель пытался погасить пламя самостоятельно, но потом бросил огнетушитель и отошел в сторону» — пишут свидетели ЧП в группе «На дорогах Магнитки» в соцсети «ВКонтакте».
По предварительным данным пожар возник
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