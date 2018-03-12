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08:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Маршрутка с пассажирами загорелась в Магнитогорске

Пылающая «Газель» попала на видео.

ЧП произошло утром 12 марта на пересечении улицы Московской и проспекта Карла Маркса. Очевидцы сообщают, что маршрутная «Газель» остановилась перед светофором. Все услышали громкий хлопок. А затем из-под машины повалил дым. Через считанные секунды вспыхнул салон.

«Газель горела, как факел. Водитель пытался погасить пламя самостоятельно, но потом бросил огнетушитель и отошел в сторону» — пишут свидетели ЧП в группе «На дорогах Магнитки» в соцсети «ВКонтакте».

Во время загрузки произошла ошибка.

По предварительным данным пожар возник из-за взрыва газового баллона. Очевидцы утверждают, что никто из пассажиров не пострадал. Люди успели вовремя выскочить из салона. Официальных комментариев по данному происшествию пока нет.

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