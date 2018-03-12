Маршрутка с пассажирами загорелась в Магнитогорске

ЧП произошло утром 12 марта на пересечении улицы Московской и проспекта Карла Маркса. Очевидцы сообщают, что маршрутная «Газель» остановилась перед светофором. Все услышали громкий хлопок. А затем из-под машины повалил дым. Через считанные секунды вспыхнул салон.

«Газель горела, как факел. Водитель пытался погасить пламя самостоятельно, но потом бросил огнетушитель и отошел в сторону» — пишут свидетели ЧП в группе «На дорогах Магнитки» в соцсети «ВКонтакте».

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-49177878&id=456239584&hash=1ea5cabe6caad7a1&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.