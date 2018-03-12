В Перми в ДТП пострадали шесть человек
Виновник аварии с места происшествия скрылся.
Виновник аварии с места происшествия скрылся.
12 марта в 4.20 в Перми по ул. Ленина в направлении ул. Крисанова двигался автомобиль «Лада Веста» без государственных регистрационных номеров. Водитель отечественного авто, по предварительной информации, выехал на красный свет на перекрёстке улиц Ленина — Крисанова и допустил столкновение с ГАЗ-174200.
В результате ДТП пострадали водитель «Газели» 1968 года рождения и два его пассажира 1992 и 1983 годов рождения. Кроме того, различные травмы получили три пассажира легкового автомобиля 1994, 1998 и 1999 годов рождения. Все пострадавшие госпитализированы.
Сам виновник аварии с места происшествия скрылся, сообщили в краевой полиции.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливается личность водителя легкового автомобиля.
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