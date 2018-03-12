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08:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми в ДТП пострадали шесть человек

Виновник аварии с места происшествия скрылся.

12 марта в 4.20 в Перми по ул. Ленина в направлении ул. Крисанова двигался автомобиль «Лада Веста» без государственных регистрационных номеров. Водитель отечественного авто, по предварительной информации, выехал на красный свет на перекрёстке улиц Ленина — Крисанова и допустил столкновение с ГАЗ-174200.

В результате ДТП пострадали водитель «Газели» 1968 года рождения и два его пассажира 1992 и 1983 годов рождения. Кроме того, различные травмы получили три пассажира легкового автомобиля 1994, 1998 и 1999 годов рождения. Все пострадавшие госпитализированы.

Сам виновник аварии с места происшествия скрылся, сообщили в краевой полиции.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливается личность водителя легкового автомобиля.

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