В ГИБДД Башкирии прокомментировали смертельную аварию на трассе М5
Авария случилась днем 11 марта.
Авария случилась днем 11 марта.
Главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов рассказал подробности смертельной аварии на трассе М5.
На 1489 километре трассы столкнулись Renault Sandero и грузовик
К несчастью, не обошлось без жертв. В аварии погибла 65-летняя пассажирка легкового автомобиля. Водителя и еще двоих пассажиров доставили в больницу.
Всего за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировали четыре ДТП, в которых один человек погиб и еще семь получили травмы. Автоинспекторы выявили свыше 2900 нарушений ПДД и задержали 69 пьяных водителей.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.