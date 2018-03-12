В ГИБДД Башкирии прокомментировали смертельную аварию на трассе М5

Главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов рассказал подробности смертельной аварии на трассе М5.

На 1489 километре трассы столкнулись Renault Sandero и грузовик Mersedes-Bens. За рулем легковушки находился 40-летний житель Белокатайского района Башкирии, а большегрузом управлял 33-летний водитель из Оренбургской области. От мощного лобового удара тяжелый грузовик откинуло в сторону от проезжей части.

К несчастью, не обошлось без жертв. В аварии погибла 65-летняя пассажирка легкового автомобиля. Водителя и еще двоих пассажиров доставили в больницу.