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08:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В ГИБДД Башкирии прокомментировали смертельную аварию на трассе М5

Авария случилась днем 11 марта.

Главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов рассказал подробности смертельной аварии на трассе М5.

На 1489 километре трассы столкнулись Renault Sandero и грузовик Mersedes-Bens. За рулем легковушки находился 40-летний житель Белокатайского района Башкирии, а большегрузом управлял 33-летний водитель из Оренбургской области. От мощного лобового удара тяжелый грузовик откинуло в сторону от проезжей части.

К несчастью, не обошлось без жертв. В аварии погибла 65-летняя пассажирка легкового автомобиля. Водителя и еще двоих пассажиров доставили в больницу.

Всего за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировали четыре ДТП, в которых один человек погиб и еще семь получили травмы. Автоинспекторы выявили свыше 2900 нарушений ПДД и задержали 69 пьяных водителей.

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