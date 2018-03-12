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08:21 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Под Новосибирском разбился мини-вертолет, пилот не выжил. СК организовал проверку

НОВОСИБИРСК, 12 марта, ФедералПресс. Сотрудники Западно-Сибирского следственного управления на транспорте организовали проверку по факту крушения легкомоторного вертолета.

Крушение мини-вертолета произошло накануне на территории поселка Красноозерское. Управлявший транспортным средством мужчина, который его же и изготовил, погиб на месте происшествия, сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент следствие проводит проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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