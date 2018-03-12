Под Новосибирском разбился мини-вертолет, пилот не выжил. СК организовал проверку
НОВОСИБИРСК, 12 марта, ФедералПресс. Сотрудники
НОВОСИБИРСК, 12 марта, ФедералПресс. Сотрудники
Крушение
На данный момент следствие проводит проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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