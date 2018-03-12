Крупный пожар на шинном складе в Новосибирске локализовали
НОВОСИБИРСК, 12 мар — РИА Новости. Крупный пожар на шинном складе на площади около 300 квадратных метров локализован в Заельцовском районе Новосибирска, сообщает ГУМЧС по региону.
НОВОСИБИРСК, 12 мар — РИА Новости. Крупный пожар на шинном складе на площади около 300 квадратных метров локализован в Заельцовском районе Новосибирска, сообщает ГУМЧС по региону.
Как сообщалось, сообщение о пожаре на складе, расположенном по улице Шорная в Заельцовском районе Новосибирска, поступило на пульт
«В Новосибирске локализован крупный пожар, возникший утром 12 марта в промышленной зоне. Открытое горение ликвидировано. В настоящее время основные усилия пожарных направлены на разборку и проливку конструкций», — говорится в сообщении.
В главке МЧС России по Новосибирской области развернут оперативный штаб. На месте пожара продолжают работать 90 человек и 25 единиц техники, в том числе пожарный поезд. При полной ликвидации огня причина пожара будет установлена дознавателями МЧС России, которые также работают на месте. По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем, отметили в управлении.
«Осуществляется непрерывный мониторинг окружающей среды. Задымление в зоне пожара угрозы населению не представляет. Передвижные лаборатории осуществляют замеры воздуха на предмет превышения
ГИБДД временно ограничила движение транспорта в районе пожара для беспрепятственного проезда и доступа пожарной техники к гидрантам. Проезд для пассажирского транспорта в этом районе открыт.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.