Продолжился суд после попытки побега Муратхана Токмади
В Таразе 12 марта в 10.00 продолжился суд над Муратханом Токмади, который 8 марта попытался сбежать из областной больницы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Таразе 12 марта в 10.00 продолжился суд над Муратханом Токмади, который 8 марта попытался сбежать из областной больницы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Судья в самом начале процесса задал подсудимому несколько вопросов.
«Всем вам известно, что подсудимый совершил побег, в связи с этим есть несколько вопросов. Что вас сподвигло? Применялись ли к вам незаконные методы получения показаний? Поддерживаете ли вы свои показания, данные ранее?» — спросил у подсудимого судья Азамат Тлепов.
Что сподвигло Муратхана Токмади на попытку побега, он не ответил, лишь заявил, что все ранее сказанное в суде поддерживает и
Стоит отметить, что гособвинитель выступил с ходатайством о допросе в качестве свидетеля бывшего руководителя КНБ Нартая Дутбаева.
«Как лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, полагаю, что показания данного лица имеют прямое отношение к данному делу. Просим допросить указанное лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, в рамках видеоконференцсвязи. Кроме того, во избежание разглашения государственных секретов просим допросить указанное лицо без присутствия СМИ», — ходатайствовал гособвинитель.
Суд постановил произвести допрос Дутбаева без участия СМИ в 11.30. В 15.00 в суде планируются прения сторон, на которых представители СМИ могут присутствовать.
По данным КНБ Казахстана, 8 марта 2018 года около 19.20 часов Муратхан Токмади, подозреваемый в совершении умышленного убийства бывшего председателя правления АО «Банк Туран Алем» Ержана Татишева по заказу Мухтара Аблязова, совершил попытку побега из здания Жамбылской областной больницы. Он был оперативно задержан в Таразе и водворен в СИЗО ДВД Жамбылской области.
Ранее появилась информация о задержании казахстанского бизнесмена Муратхана Токмади, сбежавшего из областной больницы в Таразе. Информацию подтвердили в Центре оперативного управления МВД РК. По некоторым данным, Токмади был задержан в микрорайоне № 1 в Таразе.
О побеге Токмади стало известно вечером 8 марта из соцсетей. После информации о побеге все выездные пути из города в сторону Алматы и Шымкента были перекрыты. Сотрудники правоохранительных органов вели тщательный досмотр всех выезжающих транспортных средств.
Областную больницу, откуда сбежал Муратхан Токмади, оцепили и никого туда не впускали.
Бизнесмен Муратхан Токмади был взят под стражу в июне 2017 года. Алмалинский районный суд Алматы признал его виновным в вымогательстве и незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Он заключил сделку с правосудием.
Приговором суда от 10 октября 2017 года Токмади осужден на три года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении
Банкир Ержан Татишев погиб 19 декабря 2004 года на охоте в районе станции Отар. За рулем Toyota Land Cruiser он преследовал хищников по степи. Догнав их, он передал ружье 12-го калибра сидевшему рядом Муратхану Токмади.
Согласно выводам экспертов, в это время внедорожник неожиданно наехал на кочку, и ружье самопроизвольно выстрелило. Пуля попала банкиру прямо в голову. Татишев получил огнестрельное ранение в правую сторону затылочной части головы. Пуля прошла навылет через левый глаз. Тогда это назвали «несчастным случаем».
Суд по делу «стекольного короля» Муратхана Токмади начался в середине февраля. Сам обвиняемый полностью признал вину в убийстве банкира Ержана Татишева.
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