Продолжился суд после попытки побега Муратхана Токмади

Источник: Tengrinews

Судья в самом начале процесса задал подсудимому несколько вопросов.

«Всем вам известно, что подсудимый совершил побег, в связи с этим есть несколько вопросов. Что вас сподвигло? Применялись ли к вам незаконные методы получения показаний? Поддерживаете ли вы свои показания, данные ранее?» — спросил у подсудимого судья Азамат Тлепов.

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Что сподвигло Муратхана Токмади на попытку побега, он не ответил, лишь заявил, что все ранее сказанное в суде поддерживает и какого-либо давления на него не оказывалось.

Стоит отметить, что гособвинитель выступил с ходатайством о допросе в качестве свидетеля бывшего руководителя КНБ Нартая Дутбаева.

«Как лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, полагаю, что показания данного лица имеют прямое отношение к данному делу. Просим допросить указанное лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, в рамках видеоконференцсвязи. Кроме того, во избежание разглашения государственных секретов просим допросить указанное лицо без присутствия СМИ», — ходатайствовал гособвинитель.

Суд постановил произвести допрос Дутбаева без участия СМИ в 11.30. В 15.00 в суде планируются прения сторон, на которых представители СМИ могут присутствовать.

По данным КНБ Казахстана, 8 марта 2018 года около 19.20 часов Муратхан Токмади, подозреваемый в совершении умышленного убийства бывшего председателя правления АО «Банк Туран Алем» Ержана Татишева по заказу Мухтара Аблязова, совершил попытку побега из здания Жамбылской областной больницы. Он был оперативно задержан в Таразе и водворен в СИЗО ДВД Жамбылской области.

Ранее появилась информация о задержании казахстанского бизнесмена Муратхана Токмади, сбежавшего из областной больницы в Таразе. Информацию подтвердили в Центре оперативного управления МВД РК. По некоторым данным, Токмади был задержан в микрорайоне № 1 в Таразе.

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О побеге Токмади стало известно вечером 8 марта из соцсетей. После информации о побеге все выездные пути из города в сторону Алматы и Шымкента были перекрыты. Сотрудники правоохранительных органов вели тщательный досмотр всех выезжающих транспортных средств.

Областную больницу, откуда сбежал Муратхан Токмади, оцепили и никого туда не впускали.

Бизнесмен Муратхан Токмади был взят под стражу в июне 2017 года. Алмалинский районный суд Алматы признал его виновным в вымогательстве и незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Он заключил сделку с правосудием.

Приговором суда от 10 октября 2017 года Токмади осужден на три года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Позже в интервью телеканалу КТК Токмади признался в убийстве банкира Ержана Татишева. Он заявил, что убийство бывшего главы «Банка ТуранАлем» (нынешний БТА Банк) заказал Мухтар Аблязов.

Банкир Ержан Татишев погиб 19 декабря 2004 года на охоте в районе станции Отар. За рулем Toyota Land Cruiser он преследовал хищников по степи. Догнав их, он передал ружье 12-го калибра сидевшему рядом Муратхану Токмади.

Согласно выводам экспертов, в это время внедорожник неожиданно наехал на кочку, и ружье самопроизвольно выстрелило. Пуля попала банкиру прямо в голову. Татишев получил огнестрельное ранение в правую сторону затылочной части головы. Пуля прошла навылет через левый глаз. Тогда это назвали «несчастным случаем».