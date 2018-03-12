В ГИБДД прокомментировали смертельную аварию под Очёром
29-летний водитель, выехавший на встречную полосу, погиб, а его дочь впала в кому.
29-летний водитель, выехавший на встречную полосу, погиб, а его дочь впала в кому.
11 марта на трассе под Очёром произошло смертельное ДТП. После столкновения двух легковушек водитель одной из них скончался в больнице, а его дочь впала в кому. В ГИБДД прокомментировали произошедшее:
«11 марта 12.45 со стороны Ижевска в направлении Перми двигался автомобиль ВАЗ-21120, под управлением 29-летнего водителя, который во время обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного и допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Renault Duster, под управлением 45-летнего водителя, — сообщили в
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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