В ГИБДД прокомментировали смертельную аварию под Очёром

11 марта на трассе под Очёром произошло смертельное ДТП. После столкновения двух легковушек водитель одной из них скончался в больнице, а его дочь впала в кому. В ГИБДД прокомментировали произошедшее:

«11 марта 12.45 со стороны Ижевска в направлении Перми двигался автомобиль ВАЗ-21120, под управлением 29-летнего водителя, который во время обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного и допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Renault Duster, под управлением 45-летнего водителя, — сообщили в пресс-службе краевого Управления ГИБДД. — В результате смертельную травму получил водитель автомобиля ВАЗ-21120, двое его пассажиров госпитализированы, один из которых несовершеннолетний ребенок».