Тело пропавшего в Шымкенте мальчика нашли в реке

«Акимат города Шымкента выражает соболезнования родителям Алинура Ерболатулы. Спасатели нашли тело ребенка в том месте, где канал Карасу впадает в Бадам», — говорится в сообщении акимата ЮКО.

К поискам были привлечены более 100 человек. Спасатели перекрывали русло канала и оставалась надежда на то, что ребенок жив.