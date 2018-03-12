Тело пропавшего в Шымкенте мальчика нашли в реке
Тело пропавшего 11 марта двухлетнего мальчика в Шымкенте нашли спасатели, передает Zakon.kz.
Тело пропавшего 11 марта двухлетнего мальчика в Шымкенте нашли спасатели, передает Zakon.kz.
«Акимат города Шымкента выражает соболезнования родителям Алинура Ерболатулы. Спасатели нашли тело ребенка в том месте, где канал Карасу впадает в Бадам», — говорится в сообщении акимата ЮКО.
К поискам были привлечены более 100 человек. Спасатели перекрывали русло канала и оставалась надежда на то, что ребенок жив.
В акимате призвали родителей быть как можно внимательнее к своим детям.
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