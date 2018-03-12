Школу подтопило в Кызылординской области
В ауле Аранды в Казалинском районе Кызылординской области подтопило школу.
В ауле Аранды в Казалинском районе Кызылординской области подтопило школу.
Ученики будут временно перемещены в школу в соседнем ауле Кожабакы, передает NUR.KZ.
На месте ЧП работает специальная комиссия, которая выяснит точные причины подтопления. Они сделали технический осмотр здания и решили временно отменить занятия, так как в здании появились трещины и пол стал непригодным.
«Сейчас данная ситуация находится под контролем. Ученики будут учиться в школе соседнего аула Кожабакы. Для транспортировки детей и преподавателей организована машина. Проблем не будет», — сообщили в службе региональной коммуникации Кызылординской области.
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