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08:42 (мск), источник: Nur.kz

Школу подтопило в Кызылординской области

В ауле Аранды в Казалинском районе Кызылординской области подтопило школу.

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Ученики будут временно перемещены в школу в соседнем ауле Кожабакы, передает NUR.KZ.

На месте ЧП работает специальная комиссия, которая выяснит точные причины подтопления. Они сделали технический осмотр здания и решили временно отменить занятия, так как в здании появились трещины и пол стал непригодным.

«Сейчас данная ситуация находится под контролем. Ученики будут учиться в школе соседнего аула Кожабакы. Для транспортировки детей и преподавателей организована машина. Проблем не будет», — сообщили в службе региональной коммуникации Кызылординской области.

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