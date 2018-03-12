В Екатеринбурге на ВИЗе нашли труп мужчины

Однако в следственном комитете опровергли криминальный характер смерти. «Данных о совершении в отношении этого человека преступления нет. Рассматривается несколько версий случившегося, в том числе суицид и несчастный случай. Проводится проверка. Тело направлено на судмедэкспертизу», — сообщил «Уралинформбюро» официальный представитель свердловского СУ СКР Александр Шульга.